Juan Vargas se sinceró con Luis Guadalupe. | Fuente: Instagram

Juan Vargas se constituyó en uno de los mejores futbolistas peruanos en Europa e incluso estuvo cerca de jugar en equipo grandes del Viejo Continente. El exjugador de la Selección Peruana y Universitario de Deportes dio una entrevista tras varios años en la cual reveló que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

“Se especulaba mucho. Cuando llego al Betis, el medio ‘Marca’ me entrevista y ellos me dijeron que sí había un interés. Lo que pasa es que el interés no solo era del Real Madrid, sino de varios equipos de Europa que me querían, pero la Fiorentina me puso una cláusula de 26 millones de euros", señaló Juan Vargas sobre la propuesta de Real Madrid.

El 'Loco' Vargas lamentó que Fiorentina no haya facilitado su salida rumbo a Real Madrid, ganador de 13 Champions League.



“Sí, hubo interés con muchos equipos de gran nombre, pero el costo era muy alto. Sí hubo esa posibilidad de ir al Real Madrid", agregó en conversación con Luis Guadalupe en conversación para Trome.

La rompió en Fiorentina

Juan Vargas destacó nítidamente en el Fiorentina de Italia. Apunta de buenas actuaciones y golazos, el exdefensa peruano se ganó un nombre en la Serie A de la liga italiana. Tuvo dos etapas en el cuadro violeta (2008 a 2012 y 2013 a 2015).









NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.