Luis Enrique está libre tras dejar el seleccionado español. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estevez

Luis Enrique dejó la Selección de España luego de su paso por Qatar 2022. El DT no tuvo un buen Mundial al quedarse en los octavos de final, eliminado por Marruecos.

Brasil es otro de los conjuntos que no rindió en el Mundial al ser eliminado en cuartos de final. Es más que confirmado que Tite deja la dirección técnica de la 'Canarinha' y este jueves la prensa brasilera da cuenta que Luis Enrique es uno de los candidatos para tomar las riendas del conjunto sudamericano.

O Globo menciona que la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) tiene la intención de contar con Luis Enrique como su nuevo entrenador. Según menciona, calza en el perfil que buscan.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

¿Quién más puede llegar a Brasil, además de Luis Enrique?

Zinedine Zidane solo ha dirigido a nivel de clubes. | Fuente: AFP

Sin embargo, el también exDT del Celta de Vigo, la Roma y el Barcelona no es el único que se encuentra en la carpeta del pentacampeón mundial.

Zinedine Zidane también está en la lista ya que Didier Deschamps continuaría su carrera en la Selección de Francia. Su deseo es volver a entrenar luego de su segunda experiencia en Real Madrid.

Thomas Tuchel y el argentino Marcelo Gallardo están en un escalón por debajo para ser el nuevo técnico de Brasil, si es que no se llega a un acuerdo con Zinedine Zidane y Luis Enrique.

Luis Enrique había reconocido, por su parte, que la decisión de no renovar el contrato con España que expiraba a la conclusión del Mundial 2022 fue de la Federación, cuando "pensaba que la decisión" la iba a tomar él para seguir en el cargo, y no se arrepintió de no haber aceptado la propuesta que le hicieron para ampliar su vinculación, orgulloso de haber evitado la obligación "de indemnizar".

"Se cierra una puerta, se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, que no se renueva mi contrato. Todo es positivo. Obraría de la misma manera a los que me dicen que tenía que haber renovado", dijo.

El técnico asturiano además contó de forma abierta como sucedieron los acontecimientos desde que se niega a firmar la renovación tras una buena Eurocopa. "Había firmado cuatro años de contrato y después del Europeo me dijeron que les gustaría renovar y dije que lo mejor era acabar el Mundial", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

Pelé pasará la navidad en el hospital por "progresión" del cáncer de colon: ¿Qué significa esto y qué cuidados requiere?

El exastro brasileño Pelé presenta una "progresión" del cáncer de colon que enfrenta y está recibiendo cuidados para "disfunciones renal y cardíaca", informó este miércoles el hospital de Sao Paulo en el que está internado desde hace tres semanas.