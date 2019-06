Fabiola Herrera seleccionada nacional. | Fuente: Twitter

La integrante de la Selección Peruana de fútbol femenino, Fabiola Herrera, confirmó su fichaje a Millonarios de Colombia en entrevista con el programa 'Toque & Taco'. Así se convertirá en la primer futbolista peruana con un contrato profesional en el extranjero.

"Amo el fútbol con todo mi corazón. Si bien es cierto, el fútbol femenino en el Perú no es muy estable, ni conocido pero sí se puede. Voy a representar al país con todas las ganas del mundo. Prometo no fallar. Para todas las niñas que sueñan con esto, no se rindan. Sí se puede", señaló Herrera.

Herrera, además, señaló que viajará a Colombia para cerrar el vínculo por un torneo. "Por ahora, mi vínculo es por solo un Torneo pero yo voy con todas las ganas para quedarme más tiempo", agregó.

También dio a conocer cómo nació el interés del equipo colombiano. "Fue a partir del amistoso que jugamos ante la selección colombiana. Tras esto, me contactaron. Me siento muy feliz, en el fútbol peruano tenemos mucho talento. Solo falta que nos vean".

Finalmente, Fabiola agradeció el apoyo de su hermano Jhoel Herrera, defensa del Real Garcilaso, que la apoyó desde el comienzo de su carrera. "Jhoel Herrera es el mejor lateral del fútbol peruano y yo la mejor central (risas). Él ha sido mi manager prácticamente. Me ha apoyado en todo y estoy muy agradecida con él", finalizó.