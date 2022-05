Sabrina Ramírez fue la goleadora de Universitario de Deportes en 2021. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Don Abraham quería un hijo varón. Quería, además, que su pequeño herede su don: ese que se nota en una cancha, con una pelota. No se pudo. Aunque el niño nació, el talento no vino incluido. Lo intentó, pero no era lo suyo. En cambio, Sabrina, su hija, jugaba fútbol de forma natural, desde los siete años, con sus amigos de barrio, en La Venecia Amazónica.

No imaginaba, Don Abraham, que, años después, sería él quien la impulse a seguir su sueño. No tenía idea, por supuesto, de que sería su heredera, y no su heredero, la que vestiría la camiseta crema de sus amores, la que haría goles con una U en el pecho, la que miles de hinchas verían por televisión. Miles, menos él, porque allá, en Belén, distrito de Iquitos, no llega la señal.

Sabrina Ramírez, hoy con 28 años, conversó con RPP Noticias sobre sus inicios, el apoyo de sus padres, el vivir lejos de la familia y sus sueños. Todo ello de cara al partido entre Universitario de Deportes y Atlético Trujillo, en el Día de la Madre, por la fecha ocho de la Liga Femenina Pluspetrol.

¿Cómo va la preparación para el partido ante Atlético Trujillo?



Esta semana se suspendió la fecha 7. Estábamos preparadas para el partido (ante Carlos A. Mannucci), pero, lamentablemente, se supendió. Ahora nos preparamos bien para enfrentar a Atlético Trujillo el domingo, en el Día de la Madre. Voy a estar motivada ese día.



Tú eres de Iquitos, ¿tu mamá está allá o contigo en Lima?

Lamentablemente, no esta por acá. Está en Iquitos. Si se me da el gol, va a ser para ella.

¿Ella siempre se quedó en Iquitos?

Gracias a Dios, la pude traer el año pasado. Por primera vez tanto mi mamá, Mercedes, como mi papá, Abraham, vinieron a Lima. Los traje a unas pequeñas vacaciones aquí. Están en Iquitos, ellos, y espero traerlos muy pronto para que me puedan ver jugar en el estadio.

¿No te han visto hasta ahora jugando en el estadio con la 'U'?

Acá todavia no. Mi sueño es que me vean jugando en el estadio.

Bueno, al menos ahora los partidos son televisados...

Sí, lo malo es que no tienen la señal de cable en Iquitos, pero me pueden ver por la aplicación, aunque la señal de internet no ayuda, pero hacen el intento o están atentos por las redes sociales.

¿De qué parte de Iquitos eres?

Soy del mismo Iquitos, del distrito de Belén. Yo llego a Lima recién en 2019, gracias al que en ese tiempo era jefe de equipo de la 'U', Ricardo Febres. Él me dio la oportunidad de venir a Lima. Estuvo apoyándome durante todo ese año. Me dio confianza de que iba a sobresalir, que iba a ganarme las cosas con mi trabajo, y gracias a él estoy aquí.

¿Cómo así te contactó?

Me vio en un campeonato nacional, en el que yo representé a Loreto. En un campeonato que se hacía años atrás, me vio, se contactó conmigo, me dio esa ayuda, ese trampolín a la 'U'.

¿Cómo así surgió el gusto por el fútbol?

Lo juego desde los siete años, siempre en el barrio, con los vecinos, más que todo con hombres, pero ya cuando pasó el tiempo empezaron a jugar también las mujeres. A los 15 ya jugaba en clubes. Cada año pasaba por diferentes clubes, hasta que se dio la oportunidad, en 2019, de venir para acá. Es un gran paso para mí jugar en un club grande.

Cuando te contactan para ir a Universitario, ¿hacías algo más aparte de jugar?

Solo estaba jugando. Estuve estudiando también en Iquitos, pero, por la situación económica, no pude seguir. Estudiaba ingeniería de sistemas, pero me ligué más al fútbol. Quise sobresalir, se dio la oportunidad y estoy muy agradecida.

¿Y tus papás tuvieron problemas con que te vayas de Iquitos?





Más que todo, mi papá tenía miedo, porque iba a venir a Lima sola. Él es asi. Éll fue quien me empujó desde niña, acompañandome desde niña al fútbol y un poco que cuando le dije que tenía la oportunidad de venir a Lima a probarme a la 'U', se emocionó. Él es hincha de la 'U'. Me dio ese apoyo, diciendome "si vas, ve siempre con la discipina que te caracteriza, gánate las cosas solas". Sé que está orgulloso de lo que estoy consiguendo con el fútbol.

¿Tu mamá sí apoyó desde un inicio?

No, por el tema de esos tiempos, los pensamientos sobre cómo vas a jugar (siendo mujer). Ella era la que ponía el lado contrario, el parche. Ahora que maneja las redes sociales, me ve en las fotos y siempre está escribiéndome que me extraña. Voy a hacer todo lo posible para que me vean jugando acá en el estadio.

¿Cuándo estimas que puedan venir?

Queremos pasar a la siguiente ronda, así que podría ser pasible para la última fase.

¿Tienes hermanos?

Somos cuatro, soy la tercera. Soy la unica que está en la capital.

¿Y alguno de ellos influye en tu gusto por el fútbol?

Mi inspiracion es por mi papá. Él también jugaba en el barrio. Saco el talento de él. Ninguno de mis hermanos está ligado a ningún deporte. Yo soy la unica. Tengo un hermano menor que es varón. se habia ligado por él, quería que esté ligado al fútbol, pero no. Más que todo, la mujer le salió futbolista. Cuando me vio a mi, se pegó a mí y siguió apoyándome hasta ahora.





¿Siempre jugaste de delantera?

No. En Iquitos jugaba de volante. Cuando vine a Lima a probarme, vi que había bastante competencia en la parte central. El entrenador en eso tiempos, Juan Pablo Durand, fue quien vio condiciones en mí en la parte delantera y fue quien me hizo quedar en ese puesto. Hemos trabajado en ese puesto y me quedé ahi. Siento que me lo gané también con goles.

¿Y extrañas jugar en el medio o te quedas con el ataque?

Creo que me quedo como delantera, siento que se puede aportar mucho más arriba. Acá lo más importante, entre nosotras, es que el equipo gane. Es, más que todo, lo colectivo. Si marca alguna de mis compañeras, lo celebro como si yo lo estuviera marcando.

¿Cómo ves la Liga Femenina? ¿Sientes que hay mayor competencia?

Siento que el fútbol femenino está creciendo, a lo que fue el año pasado. Los equipos se lo están tomando mucho más en serio, con mucha más preparación. Los resultados, el año pasado, fueron mucho más abultados. Los equipos se preparan mucho mejor, quieren seguir creciendo, algunos tienen niñas que están empezando. Son una nueva generacion que va a ir creciendo, mientras el fútbol siga siendo visible.

¿Qué te genera que los partidos ahora tengan público?

Se siente bonito, están cantando siempre y se siente distinto. El año pasado se jugaba en estadio vacio. (Quiero) Agradecerle mucho a a ellos.

¿Ya te piden autógrafos?

En las redes sociales siempre piden, en los estadios también nos piden para firmar y se siente bonito. Es algo nuevo para mí, para todas, sentir el apoyo de las niñas, ser inspiracion para ellas. Es una inspiración para nosotras también.

Piero Quispe y Piero Guzmán han ido a verlas, como hinchas. ¿Cuán importante es que los futbolistas del equipo masculino se comprometan con este cambio?

Su apoyo puede ser muy importante porque jugamos en el mismo equipo. Esperemos que no vayan solo una fecha, sino en diferentes fechas. Recibir su aliento en cada partido implica mucho para nosotras. A veces nos cruzamos en los entrenamientos y están apoyándonos siempre.

¿Cuáles son tus planes a corto o mediano plazo?

Me gustaría terminar una carrera ligada al fútbol, para ser entrenadora, tener una propia academia para las nuevas generaciones. Ese sería mi gran sueño.

Si hay gol el domingo, ¿viene con dedicatoria?

Si me sale el gol, va a ser deidcado para mi mamá y para todas las mamitas que estarán ahi. A mis papás siempre los llamo antes de cada partido. Todos los días y antes de cada partido, converso con ambos y están ahí alentándome. Ambos son hinchas.

¿Qué mensaje le darías a los hinchas?

Los invito a que vayan al estadio con sus mamitas. Vamos a hacer un buen partido, a sacar un buen resultado y va ser dedicado para todas las mamitas.