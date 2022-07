Hijos de Cristiano Ronaldo. | Fuente: Instagram Goegrina Rodríguez

Cristiano Ronaldo continúa entrenando en forma personalizada a la espera que se decida su futuro de cara a la temporada 2022-23. El astro portugués de 37 años ya expresó su deseo de cambiar aires a pesar que cuenta con contrato con Manchester United hasta el 30 de junio del 2023.

El cinco veces ganador del Balón de Oro ha sonado en equipos como el Chelsea, PSG y Bayern Munich, pero las negociaciones no se concretaron. Sin embargo, de acuerdo a información de la prensa española el Atlético de Madrid podría ser el nuevo club de Cristiano.

En esa línea, los medios españoles dieron la cobertura de la llegada de la familia de Cristiano al concierto de Rosalía en Madrid. El detalle que más llamó la atención es que su hijo Mateo, acompañado por de Georgina Rodríguez, lució la camiseta de Real Madrid justo cuando los 'colchoneros' tendrían en la mira a 'CR7'.

Números de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tuvo una destacada vuelta a Manchester United. Se convirtió en el arma de gol de los 'Red Devils' al anotar 24 goles (18 en Premier y 6 Champions). Si bien a nivel individual le fue bien, en el plano colectivo no fue de los mejores.

Manchester United no clasificó a la próxima Champions League. Esta es la razón para que Cristiano busque nuevo equipo debido que desea seguir anotando en este certamen en el cual es el goleador histórico.





No es Cristiano Ronaldo 🇵🇹 pero que su hijo traiga la camiseta de Real Madrid es un "mensaje" para el Atlético Madrid.



De ninguna manera jugará allí pic.twitter.com/sSj3NyzaiS — Fernando Guevara 🏟️ (@dfguevaramx) July 20, 2022

DT de Manchester dice que Cristiano tiene contrato

A Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.



El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los 'Diablos Rojos', confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023.



El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.



Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. "Estará en forma, no tengo ninguna duda", añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington.

Cristiano Ronaldo con sus hermanos y Georgina Rodríguez. | Fuente: Instagram Georgina Rodríguez





