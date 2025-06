Simeone tras eliminación del Atlético de Madrid del Mundial de Clubes: "No tuvimos la contundencia que piden estos torneos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, lamentó la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, pese a haber terminado la fase de grupos con los mismos puntos que PSG y Botafogo.

En conferencia de prensa, admitió que a los rojiblancos les faltó contundencia de cara al arco, a pesar de haber hecho los mismos puntos que el campeón de la Champions League.

"No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tienes contundencia ofensiva ni defensiva, te vas", afirmó Simeone.

"Hicimos los mismos puntos que el campeón de la Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Estamos cerca, pero nos falta un poco más", dijo.

"No pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba", añadió Simeone.



'Cholo' Simeone recordó la goleada recibida ante PSG

Por otro lado, el técnico rojiblanco recordó la derrota sufrida por 4-0 en el debut ante PSG, resultado que terminó condenando a su equipo.

"No pudimos gestionar bien ese final de partido con un hombre menos (...) Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado en la primera ronda. No era nuestro objetivo, que era seguir y no pudimos lograrlo. Competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil", dijo el técnico del Atlético de Madrid.



"Duele porque hicimos mucho esfuerzo. Nos da pena irnos ahora porque teníamos más ilusión de lo que hicimos", finalizó.