"Era como de mi familia": desgarrador relato de Alexander-Arnold sobre la muerte de su excompañero Diogo Jota [VIDEO]

Trent Alexander-Arnold fue sin duda uno de los jugadores más afectados por la muerte de Diogo Jota. El inglés de Real Madrid lamentó la repentina partida de su amigo, con quien jugó en el Liverpool de Inglaterra.

Se emocionó en el minuto de silencio y se quebró cuando dio declaraciones del delantero portugués, que falleció esta semana con su hermano, tras un accidente automovilístico en las carreteras de España.

"No importa lo difícil que era, tenía que salir al campo y rendir por el equipo. No importa lo difícil que fuera y que fue, no voy a mentir, pero lo hice en honor a mi gran amigo. Estoy seguro de que él hubiera querido que lo hiciera y, en cierto modo, esto ha sido en su recuerdo. Él ha estado conmigo hoy, estoy seguro de ello", confesó.

"Algunas cosas son más grandes que el juego. Ha sido difícil vivirlo, pero muy emotivo. Es muy reconfortante ver al mundo del fútbol unirse para mostrar su amor y su apoyo a Diogo, a su hermano", agregó.

Trent’s beautiful post match tribute to Jota ❤️pic.twitter.com/gS7ylA8N3t — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) July 5, 2025

Amor de hermanos con Diogo Jota

"Aunque ha sido difícil, también ha sido una buena muestra de todos los clubes y los aficionados uniéndose para mostrar apoyo y amor en un momento increíblemente difícil para la familia", agregó en Dazn.

También envió un mensaje a la familia de Jota. "He estado cerca de él y de su hermano, de su familia, de su increíble esposa, de sus padres, sus tres increíbles niños. Es realmente desgarrador despertar con una noticia así. Duele mucho y sigo paralizado. Siendo sincero no logro asumir lo que está pasando porque es impensable. A veces los futbolistas, los jóvenes, nos sentimos invencibles y nos creemos que algo así nunca puede pasar", apuntó.

Finalmente, recordó que jugaron junto por cinco años en Liverpool. "Era un amigo muy cercano, alguien que iluminaba una habitación cuando estaba en ella. Compartí vestuario con él durante cinco años y tengo recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Nunca será olvidado. Vivirá por mucho tiempo en nuestros recuerdos por el increíble hombre y jugador que era", sentenció.