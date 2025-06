Sergio Ramos llena de elogios a Franco Mastantuono tras llegada al Real Madrid: "Es el mejor sitio para hacerse crack"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Feliz con su arribo. Sergio Ramos, actual jugador de Monterrey, aseguró que Real Madrid es el "mejor sitio para ver si uno se hace crack", esto con referencia a la llegada de Franco Mastantuono a la Casa Blanca.

En conferencia de prensa, el exinternacional español —antes del debut de Rayados en el Mundial de Clubes frente al Inter de Milán— dijo que es "indudable" el talento del joven de 17 años, esto cuando se le cuestionó por el futbolista de River Plate que, tras el Mundial de Clubes, se incorporará al Real Madrid.



"Sinceramente, no lo he seguido muy de cerca, pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentinos y es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, que apunta muchísimas maneras", expuso.



"Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Creo que es el mejor sitio realmente para ver si uno se hace crack o no", aseguró el excapitán del equipo madrileño.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Sergio Ramos sobre el Mundial de Clubes

Por otro lado, indicó que en Monterrey "hay un talento muy grande" y que el Mundial de Clubes supone "una oportunidad para decir 'aquí estamos'".

"Cualquier detalle a nivel ofensivo o defensivo es muy determinante", apuntó el jugador. "Hay que estar unidos y tener esa personalidad que requiere este tipo de competición", incidió Ramos.

Jugar un Mundial de Clubes "es un escapate para cualquier joven que quiera acabar en Europa o en un grande". "Esa fuente de motivación yo creo que hay que mantenerla viva tanto los veteranos como yo como los jóvenes", explicó.