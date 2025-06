Hristo Stoichkov defiende la organización del Mundial de Clubes antes críticas de Jürgen Klopp y Raphinha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras el Mundial de Clubes, ha generado discusión entre lo atractivo para el público y las audiencias en un torneo a mitad de año a nivel de clubes. Sin embargo, la atención sobre el beneficio del torneo para los futbolistas se enfocó en la postura de Jürgen Klopp, quien sostuvo que el mundial "es la peor idea jamás implementada en el fútbol".

El ahora Director de Fútbol de Red Bull justificó su postura debido a la cantidad de partidos, temiendo lesiones sin precedentes para los jugadores. Al respecto, Hristo Stoichkov —histórico jugador del FC Barcelona y de Bulgaria— respondió a estas declaraciones, expresando sorpresa y sugiriendo que la queja de Jürgen Klopp podría deberse a que el "Salzburgo no está en la competición", club que pertenece al grupo del cuál es director.

"No me esperaba que Jürgen dijera eso. Quizás está enfadado porque el Salzburgo ya no está en la competición. Cuando el Liverpool jugaba el Mundialito y recibía dinero no se quejaba. Hay que tener más respeto", mencionó en declaraciones de los medios españoles MARCA y El Mundo.

Stoichkov cuestionó si Klopp preferiría jugar en China, Japón o Indonesia en lugar de una competición prestigiosa como esta. Además, enfatizó la importancia del torneo para jóvenes talentos.

"A ver, él que preferiría, ¿ir jugar a China, Japón o Indonesia, o jugar una competición donde te da un prestigio mucho más grande? Fíjate que él con el Liverpool también jugó en estos torneos en años anteriores. Ahí no le escuché a Klopp que se quejase así de golpe. Quizás le faltaban otros equipos que ponía Red Bull para estar ahí", sostuvo.

"Es un torneo importante, un torneo donde hay muchos jugadores jóvenes que también están comenzando, hay muchos jugadores que te dan esta posibilidad que puedes hacer a disputar un torneo. Para mí es algo fantástico. Hay que cuidar más estas quejas", remarcó a El Mundo.

Responde también a Raphinha

Otra crítica fuerte vino de Raphinha, capitán del Barcelona, quien se quejó de tener que renunciar a las vacaciones para jugar un torneo al que se siente "obligado" y por el que los jugadores no fueron consultados.

Stoichkov respondió que Raphinha "estará aquí" el próximo año (refiriéndose posiblemente a un Mundial de selecciones) y que las quejas le parecen injustas. También destacó que los jugadores "no se quejan cuando cobran los 20 millones al año".

"Cuando los jugadores cobran los 20 millones al año no se quejan. Ahí están tranquilos. Juegan el sábado, descansan en esas copas como la Copa del Rey o la Carabao Cup que no sirven para nada (....) ¿De qué se quejan?", aseguró.

Por último, sostuvo que el torneo reúne "muchas culturas, sistemas nuevos, tácticos nuevas, muchos equipos diferentes que no se conocían antes", aunque sugirió que el Mundial de Clubes "no debería tener trascendencia para el Balón de Oro", ya que este premio debería decidirse al final de la temporada de liga y Champions League.