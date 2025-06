Inter Miami no especulará ante Palmeiras: "Tomaremos los riesgos que hay que tomar", aseguró Javier Mascherano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que no van a especular con el resultado ante Palmeiras, en el que un empate clasifica automáticamente a ambos equipos a octavos de final del Mundial de Clubes 2025.



"Especular, no lo vamos a hacer, porque no lo sabemos hacer. Sí que, obviamente, tomaremos los riesgos que hay que tomar", indicó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro.



Según Mascherano, el de mañana será "uno de los partidos más importante en la historia de nuestro club". Y es que una victoria o un empate certifica el pase a octavos de 'Las garzas', mientras que, en caso de derrota, deberán esperar a que el Al Ahly no venza al Porto en el encuentro que disputarán a la misma hora.



Las dudas de Javier Mascherano ante Palmeiras

Mascherano no sabe si contará con el central Ian Fray, quien sufrió problemas físicos durante el último partido en el que el Inter Miami derrotó al Porto por 2-1.



"Ian es una pena, sobre todo por el momento en el que le termina pasando, estaba en un grandísimo nivel", dijo el técnico.



Quien sí estará disponible para el encuentro es Jordi Alba, quien disputó los minutos finales ante el conjunto luso, tras perderse por lesión los dos partidos anteriores.



El Hard Rock Stadium de Miami será la sede del partido entre Inter Miami y Palmeiras, que comenzará a las 2:00 p.m. hora peruana.