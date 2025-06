Javier Mascherano destacó el partido de Lionel Messi ante PSG: "Con 38 años, la gente sigue comprando entradas para verlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, se mostró "orgulloso" del Mundial de Clubes disputado por su equipo tras su eliminación ante PSG en los octavos de final.



"Teníamos muy claro que a la hora de competir, podíamos competir hasta un cierto nivel. Tarde o temprano, la realidad te lo demuestra", dijo Mascherano en una rueda de prensa tras perder 4-0.



"Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado", afirmó el técnico argentino, en referencia a superar la fase de grupos, el único equipo de los tres de la MLS en el torneo en conseguirlo.



El Jefecito lamentó haber encajado el primer gol tan temprano (minuto 7) y a balón parado: "Me hubiese gustado que si nos tenían que marcar pronto fuese de otra manera".



También dijo que el primer tiempo -en el que el PSG marcó todos sus goles- fue "una avalancha" y que le hubiese gustado "estar en el campo" con sus jugadores.



"Cuando vas al vestuario 4-0 sabes que no tienes ninguna posibilidad, no esperas cambiar el resultado", dijo Mascherano, que explicó que en el segundo tiempo el equipo quiso mejorar la imagen, algo que también logró porque los parisinos "bajaron un poco el ritmo".



Finalmente, Mascherano valoró "el gran partido" de Messi, que en el segundo tiempo creó todo el peligro que generó el Inter Miami. "Con 38 años, la gente sigue pagando una entrada para verlo a él. Está muy bien el PSG, campeón de Europa, pero la gente sigue pagando entrada para verlo a él",

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Sergio Busquets lamentó goleada ante PSG

Sergio Busquets, volante del Inter Miami, lamentó que su equipo haya recibido cuatro goles en los primeros 45 minutos en el partido ante PSG por los octavos de final del Mundial de Clubes.

En declaraciones para DAZN, aseguró que cometieron errores que, con la clase de jugadores que tiene el cuadro francés, les costaron caro.

"La verdad es que muy pronto nos pusimos con un gol en contra y sabiendo la diferencia de ambos equipos nos costó un poco más. Cometimos errores que un equipo como el PSG, con esos jugadores, te los penaliza mucho y la verdad es que se acabó el partido muy pronto en la primera parte", analizó en declaraciones a la retransmisión de DAZN.