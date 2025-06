Sergio Busquets tras la eliminación de Inter Miami del Mundial de Clubes: "El partido se acabó muy rápido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sergio Busquets, volante del Inter Miami, lamentó que su equipo haya recibido cuatro goles en los primeros 45 minutos en el partido ante PSG por los octavos de final del Mundial de Clubes.

En declaraciones para DAZN, aseguró que cometieron errores que, con la clase de jugadores que tiene el cuadro francés, les costaron caro.

"La verdad es que muy pronto nos pusimos con un gol en contra y sabiendo la diferencia de ambos equipos nos costó un poco más. Cometimos errores que un equipo como el PSG, con esos jugadores, te los penaliza mucho y la verdad es que se acabó el partido muy pronto en la primera parte", analizó en declaraciones a la retransmisión de DAZN.



"Pero, bueno, nos tiene que servir de experiencia para seguir creciendo. El PSG es un gran equipo con un gran entrenador, campeón de Champions League. Le hizo muchos goles al Inter Milán en la final y cuando son partidos así te lo hacen pagar", añadió.



No obstante, dijo estar "orgulloso" del papel que ha hecho el conjunto de Florida en este torneo. "En la fase de grupos nos fue muy bien y fuimos creciendo, pero hoy en el cruce tuvimos mala suerte de tener al campeón de Europa", apuntó.

PSG goleó a Inter Miami por el Mundial de Clubes

PSG pasó por encima del Inter Miami al vencerlo por 4-0 en los octavos de final del Mundial de Clubes, y espera rival del duelo entre Flamengo vs Bayern Munich.



Un doblete de Joao Neves, un tanto de Achraf Hakimi y un gol en propia puerta de Tomás Avilés colocaron al equipo francés ya con 4-0 al descanso, tras una primera mitad aplastante y en la que no le dio ninguna opción al Inter Miami.



Luis Enrique pudo hacer cambios y dar descanso a sus jugadores en la segunda mitad. También llegó el momento del debut en este torneo de Ousmane Dembélé, ya recuperado de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. El Inter Miami intentó arriesgar y dio un paso adelante en la reanudación, pero no pudo recortar distancias pese a que el PSG levantó el pie del acelerador.