Juventus vs. Wydad Casablanca: ¿cuándo juegan y dónde ver EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juventus vs. Wydad Casablanca EN VIVO: se enfrentan este domingo 22 de junio en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia (Estados Unidos). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo G del Mundial de Clubes 2025 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por D Sports y DAZN. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Tras un debut sin dificultades goleando a Al Ain, el cuadro de Juventus quiere sellar su clasificación a los octavos de final enfrentando al marroquí Wydad Casablanca, antes de definir el primer puesto de su grupo ante el Manchester City en la última jornada.

Quedar con el primer lugar del grupo G será vital para Juventus, ya que previsiblemente evitaría en octavos de final al líder de la zona H, donde está el Real Madrid.

Por su lado, Wydad se estrenó con derrota (2-0) ante el City, así que se juega las opciones de continuar con vida chocando con la ‘Vecchia Signora’.





► EN VIVO | Tabla de posiciones Mundial de Clubes 2025: así está la clasificación en la fecha 2 del torneo

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Juventus vs Wydad: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Clubes 2025?

Juventus debutó en el Mundial de Clubes goleando por 5-0 a Al Ain, mientras que el Wydad Casablanca cayó 2-0 ante Manchester City en el grupo G.

¿Cuándo y dónde juegan Juventus vs Wydad EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025?

El partido de Juventus ante el elenco marroquí de Wydad Casablanca está programado para el domingo 22 de junio en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia. El recinto tiene capacidad para recibir a 67 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Juventus vs Wydad EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025?

En Perú , el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 11:00 a.m. En Italia , el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 6:00 p.m.



, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 6:00 p.m. En Brasil, el partido Juventus vs. Wydad comienza a la 1:00 p.m.



En Estados Unidos (Washington), el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 12:00 p.m.



En Colombia, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 12:00 p.m.



En Argentina, el partido Juventus vs. Wydad comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Juventus vs. Wydad comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Juventus vs. Wydad comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido Juventus vs. Wydad comienza a las 6:00 p.m.



¿Dónde ver el Juventus vs Wydad EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por D Sports, canal de deportes de DirecTV y vía streaming gratis a través de DAZN. En los restantes países de Sudamérica va también por D Sports y DAZN, además que en Venezuela se verá en Televen y en Bolivia por Tigo.

Juventus vs Wydad: alineaciones posibles

Juventus: Michele Di Gregorio; Nicolò Savona, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu; Alberto Costa, Weston McKennie, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; Randal Kolo Muani.

Wydad Casablanca: E. Benabid; M. Moufi, G. Ferreira, B. Meijers, A. Boutouil, F. Moufid; O. Zemraoui, E. Moubarik, N. Amrabat ©, T. Lorch; C. Mailula.

Juventus vs Wydad: últimos resultados

18/06/2025 | Manchester City 2-0 Wydad – Mundial de Clubes

– Mundial de Clubes 10/06/2025 | Union Touarga 2-0 Wydad - Morocco Cup

- Morocco Cup 03/06/2025 | Stade Marocain 1-2 Wydad – Morocco Cup

18/06/2025 | Al Ain 0-5 Juventus – Mundial de Clubes

– Mundial de Clubes 25/05/2025 | Venezia 2-3 Juventus – Serie A

– Serie A 18/05/2025 | Juventus 2-0 Udinese – Serie A