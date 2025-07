No se guardó nada: Neuer criticó fuertemente a Donnarumma por lesión de Musiala

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alzó su voz de protesta. Manuel Neuer, arquero de Bayern Munich, criticó fuertemente a Gianluigi Donnarumma, portero del PSG, por la jugada que generó la grave lesión de Jamal Musiala.

En declaraciones a la prensa, indicó que no era una acción donde no era "necesario entrar así". Además, aseguró que fue una decisión arriesgada y comentó lo que le dijo al italiano minutos después.



"Con Jamal, obviamente es una situación en la que se asume un cierto riesgo. Fue una situación en la que no creo que fuera estrictamente necesario entrar así", indicó en un inicio.



"Sí, definitivamente fue una decisión arriesgada. Simplemente, aceptas la lesión de tu oponente, incluso podría ser la de un compañero, simplemente la aceptas y luego no pasa nada. Así que me acerqué a él y le dije: '¿No quieres ir allí ahora, ya que acaba de llegar el descanso?'", enfatizó.

Jamal está allí tirado y lo más probable es que se quede en el hospital por ahora. Tiene una lesión grave y creo que es apropiado ir allí por respeto, desearle todo lo mejor y simplemente disculparte. Entonces se acercó a Jamal", finalizó.



PSG derrotó por 2-0 al Bayern Munich en los cuartos de final del Mundial de Clubes y se medirá en las semifinales al Real Madrid, que se impuso por 3-2 al Borussia Dortmund.

Terrible lesión de Jamal Musiala en el PSG vs Bayern | Fuente: X

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Thibaut Courtois salió en defensa de Donnarumma

Por otro lado, Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, defendió al portero del PSG tras la lesión de Musiala. En conversación con los medios, dijo que era excesiva la crítica porque, al igual que los delanteros, no piden sus pies si es que le golpean la cara o no.



"Culpar a Donnarumma por la lesión me parece excesivo porque los porteros vamos a por el balón, al igual que el delantero cuando vamos a sus pies no miden si nos golpean en la cara", opinó.



"Es muy mala suerte que la acción acabe así porque salta al balón, Musiala girándose su pie se le queda debajo. A Donnarumma le dolerá en el alma porque estas acciones duelen. Siendo su compañero duele más y vas a criticar, pero la acción no es evitable porque el portero tiene que salir ahí", defendió.