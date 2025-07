Luis Enrique sobre la agresión a Joao Pedro: "Fue algo que deberíamos haber evitado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chelsea no tuvo problemas para vencer 3-0 a PSG y consagrarse campeón del Mundial de Clubes. Pero, el resultado fue opacado por la gresca que ocurrió al final del cotejo, donde se pudo ver a Luis Enrique agredir a Joao Pedro.

En conferencia de prensa, el técnico del cuadro francés indicó que hubo mucha tensión, pero era algo que debieron haber evitado.

"No tengo problema en comunicar mis sentimientos. Hay mucha tensión, y fue una situación que todos podríamos haber evitado", indicó al inicio.

"Claro que intentaré evitar que mis jugadores se encuentren en situaciones así. No fue lo mejor; fue consecuencia de la tensión durante el partido, y no tengo nada que añadir. Vi cómo empujaban a Maresca, pero mi instinto me dijo que los separara. No sé qué desencadenó la tensión, pero a partir de ahí, fue algo que deberíamos haber evitado", complementó.

Luis Enrique pidió que no lo tachen de perdedor

Por otro lado, el español pidió que lo tachen de "perdedor". Además, reconoció la superioridad del Chelsea, desde el inicio del partido, pero enfatizó que ahora el foco está en la recuperación.

"Aquí no hay perdedores. Soy el subcampeón. El perdedor es el que no se levanta. En el deporte de alto nivel, no hay perdedores", dijo al inicio.

"Es en estos momentos cuando se ve quién está de tu lado y quién no. Tengo una cualidad que desarrollé desde pequeño: me guste o no, no puedo controlarlo, pero siempre doy lo mejor de mí", finalizó.