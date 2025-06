Monterrey vs. Urawa Red Diamonds: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Monterrey vs. Urawa Red Diamonds se enfrentarán esta semana EN VIVO y EN DIRECTO en el marco de la fecha 3 del Grupo E en el Mundial de Clubes 2025.

El cuadro mexicano de Monterrey apostará a mantener el orden atrás para, después de eso, buscar goles ante Urawa Red Diamonds con un ataque que tendrá sus pilares en el argentino Germán Berterame, el español Sergio Canales, el colombiano Nelson Deossa y el argentino Lucas Ocampos.

"El Urawa será un rival complicado, pero si no ganamos, no merecemos clasificarnos a octavos", aseguró Torrent, quien buscará que sus jugadores mantengan la buena defensa que no mostraron en el Torneo Clausura del fútbol mexicano y sean contundentes en el área rival.

¿Cómo llegan Monterrey y Urawa Red a la fecha 3 del Mundial de Clubes 2025?



Los 'Rayados' vienen de empatar sin goles con River Plate, mientras que la tienda japonesa llega de perder 2-1 a manos de Inter de Milán.

¿Cuándo y dónde juegan Monterrey vs Urawa Red en vivo por el Mundial de Clubes 2025?

El partido está programado para el miércoles 25 de junio en el Rose Bowl Stadium, ubicado en la ciudad de Pasadena. El recinto tiene una capacidad para 89,702 espectadores.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Urawa Red en vivo por el Mundial de Clubes 2025?

En Perú , el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido FMonterrey vs Urawa Red comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Monterrey vs Urawa Red comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Flamengo vs LAFC comienza a las 7:00 p.m.



¿Dónde ver el Monterrey vs Urawa Red en vivo por TV?

El partido de Monterrey contra Urawa Red Diamonds será transmitido por D Sports, DAZN, DGO y ViX Premium. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Monterrey vs Urawa Red: alineaciones posibles



Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Erick Aguirre; Sergio Canales, Fidel Ambriz, Nelson Deossa; Jesús Corona, Lucas Ocampos y Germán Berterame.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Yoichi Naganuma, Marius Hoibraten, Danilo Boza, Hirokazu Ishihara; Kaito Yasui, Samuel Gustafsson, Ryoma Watanabe, Matheus Sávio; Takuro Kaneko y Yusuke Matsuo.

(Con información de EFE)

