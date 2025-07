No aguantó: Jhon Arias y su conmovedor llanto por perder en las semifinales del Mundial de Clubes [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dio pelea. Fluminense sorprendió al meterse hasta las semifinales del Mundial de Clubes 2025, pero en la instancia de los cuatro mejores equipos cayó 2-0 a manos de Chelsea.

Si bien Fluminense ya no sigue en carrera en el Mundial de Clubes, el colombiano Jhon Arias fue una de sus principales armas. Luego de la caída frente a los 'blues' en la ciudad estadounidense de New Jersey, el extremo habló de la derrota contra los ingleses y no aguantó las lágrimas en zona mixta.

"Este club me ha dado tanto. Les pido disculpas (a los hinchas). Lo dimos todo dentro del campo y estuvo difícil. No tengo palabras más que pedir perdón", dijo Arias a la prensa brasilera.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

"Pido disculpas": Jhon Arias y sus conmovedoras palabras tras perder ante Chelsea la semifinal | Fuente: Twitter

Jhon Arias, protagonista en Fluminense

Más adelante, el internacional con la Selección de Colombia dio cuenta de cómo se han sentido él y sus compañeros en el 'Flu'.

"Es difícil salir así porque teníamos una expectativa muy grande para llegar a la final. Creo que hay una frustración muy grande porque quedamos cerca del objetivo", remarcó.

Posteriormente, Jhon Arias manifestó que se siente orgulloso de lo que alcanzaron con la camiseta del Fluminense en el Mundial de Clubes.

"Nos vamos dejando el nombre de nuestro club en alto. Seguramente vamos a aprender la lección en qué debemos mejorar. Es una mezcla de muchas cosas. Cuando se está cerca, siempre se piensa a más. Teníamos chances de llegar a la final", agregó.

Lo que fue el partido de Fluminense

Para este partido, Chelsea tuvo una oncena titular conformada por Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Christopher Nkunku; Pedro Neto, Cole Palmer y Joao Pedro.

En tanto, Fluminense salió con Fabio; Ignácio da Silva, Thiago Silva, Thiago Silva; Guga, Hércules, Bernal, Gustavo, René; Jhon Arias y Germán Cano.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.