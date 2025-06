Diego Simeone y su próximo objetivo con el Atlético de Madrid: "Vamos a ganar el Mundial de Clubes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Van a ganar. Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró que el principal objetivo que su equipo es ganar el Mundial de Clubes 2025.

En entrevista con La Nación, el estratega argentino indicó que el torneo internacional es un desafío mayor y que esperan poder levantar la copa.

"Para nosotros es un desafío mayor y vamos a ir a ganar el Mundial de Clubes, ese es el objetivo", señaló el Cholo Simeone. "¿Quién nos podía tocar en nuestra zona? El campeón de la Copa Libertadores (Botafogo) y el campeón de la Champions (Paris Saint Germain)", complementó.



El cronograma de Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

El Atlético de Madrid llegará a Los Ángeles en los próximos días de cara a su debut el domingo ante el conjunto francés (PSG). Su participación en el torneo continuará el jueves 19 de junio ante el conjunto estadounidense (Seattle Sounders) y el lunes 23 de junio ante los brasileños (Botafogo), que pese a haberse coronado en la última Copa Libertadores, no llegan en un buen momento al Mundial de Clubes.



"Después de 14 años lo único que me importa es salir campeón. Todos los otros pasajes ya los he atravesado. Pero, claro, para salir campeón hay que caminar, un camino que es largo y difícil", explicó Simeone, en referencia a la actual temporada, en la que no logró coronarse en LaLiga y se ubicó tercero detrás del Barcelona y el Real Madrid.



"Esta vez, posiblemente, fue de los años que más me golpeó", reconoció el entrenador, que destacó la primera parte de la temporada fue "muy buena" y a partir de marzo "se derrumbó el edificio".



El entrenador destacó la estabilidad de su equipo durante los últimos años y la equiparó a la del Barcelona y la del Real Madrid.



"La estabilidad, para estar atrás de ellos, esperando, esperando, esperando, y junto con el crecimiento del club, mantenernos ahí, cerca, para intentar ganar. Para estar cerca de poder ganar, no puedes perder la estabilidad", enfatizó.