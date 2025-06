Presidente de LaLiga en contra del Mundial de Clubes: "Mi objetivo es eliminarlo del calendario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo quiere fuera del calendario. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que su "objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes" y que la única manera es eliminarlo del calendario.

Al final de su ponencia en el ESADE Business School de Madrid, el mandamás del fútbol español indicó que no hace falta otra competición más y que lo más importante es mantener ecosistema deportivo actual.

"Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro", explicó Tebas.



Real Madrid y Atlético pidieron iniciar LaLiga más tarde

Por otro lado, sobre la posibilidad de que Atlético de Madrid y Real Madrid inicien más tarde la competición en LaLiga, Javier Tebas confirmó que lo han solicitado, pero todavía no existe ningún acuerdo y esperarán a observar su evolución en la competición.



"Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier League o de la Bundesliga van a empezar como siempre", indicó en un primer momento.

"Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Esto está bien. Hay que pensar en el resto de clubes. Han pedido, aún no ha habido respuesta", sentenció Tebas.