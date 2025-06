PSG vs. Atlético de Madrid: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el grupo B del Mundial de Clubes?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG vs. Atlético de Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 15 de junio en el Rose Bowl Stadium, en Pasadena (Estados Unidos). El partido corresponde a la fecha 1 del grupo B del Mundial de Clubes 2025 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por D Sports y DAZN. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.adamente. El Atlético de Madrid tiene puestas todas sus esperanzas de levantar un título en el Mundial de Clubes de la FIFA, una misión que arranca contra el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Champions League, pero sin Ousmane Dembélé, recuperándose todavía de su lesión. El Atlético y el PSG se han visto las caras una sola vez en partido oficial a lo largo de su historia, un duelo disputado en París hace apenas siete meses en la fase de grupos de la Champions. Ganó el rojiblanco por 1-2, con gol de Ángel Correa en la última jugada de un partido dominado por el cuadro francés, que en ese entonces pecaba de la falta de pegada que ahora sí ha logrado insertarle el técnico Luis Enrique Martínez.

PSG vs Atlético Madrid: altas y bajas para el Mundial de Clubes 2025

El campeón de la Champions League no contará para las primeras fechas con Ousmane Dembélé por lesión y tiene en duda a Bradley Barcolá. En tanto, incorporó al volante brasileño Moscardó. Por su lado, el Atlético de Madrid no hizo fichajes para el certamen y no tiene bajas.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Atlético Madrid EN VIVO por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025?

El partido de Paris Saint-Germain ante el elenco español de Atlético de Madrid está programado para el domingo 15 de junio en el Rose Bowl Stadium, Pasadena. El recinto tiene capacidad para recibir a 88 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan PSG vs Atlético Madrid EN VIVO por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025?

En Perú , el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m. En Francia , el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. En España , el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.



En México (CDMX), el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido PSG vs. Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.



¿Qué canales transmiten el PSG vs Atlético Madrid EN VIV por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por D Sports, canal de deportes de DirecTV y vía streaming gratis a través de DAZN. En los restantes países de Sudamérica va también por D Sports y DAZN, además que en Venezuela se verá en Televen y en Bolivia por Tigo. En México transmitirá ViX Premium.

❝Es una gran competición con buenos equipos. Estamos listos❞.



— Sørloth 🎙️ pic.twitter.com/i0jhemY5et — Atlético de Madrid (@Atleti) June 14, 2025

PSG vs. Atlético de Madrid: alineaciones posibles

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; K. Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javio Galán; G. Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Julián Álvarez y A. Sorloth.