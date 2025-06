Jugador de Pachuca se defiende: negó insultos racistas contra Antonio Rudiger y reveló qué le dijo al jugador del Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Cabral, futbolista de Pachuca, negó haber lanzado insultos racistas a Antonio Rüdiger y aclaró que usó una expresión muy común en su país: "C*** de m***. Todo el tiempo le repetí lo mismo", indicó el jugador argentino.



El número 22 del Real Madrid indicó que Cabral le ofendió con expresiones racistas durante el partido del Mundial de Clubes, donde su equipo venció 3-1 a Pachuca.



"Fue una discusión. El árbitro hizo la señal de racismo, pero no hubo nada. Es una palabra que decimos mucho en Argentina", dijo Cabral tras el partido jugado hoy en el Bank Of America Stadium.



"Si quieren buscar la palabra, en la imagen se verá que le digo todo el rato", añadió Cabral, quien debutó como profesional el 12 de diciembre de 2003.



La fuerte acusación de Antonio Rudiger

Rüdiger acusó al argentino Cabral de insultarlo de forma racista en el tramo final del encuentro. De hecho, sus comentarios provocaron la solidaridad pública del entrenador Xabi Alonso.



"Apoyamos a Toni. Vamos a ver, ahora se activará el protocolo FIFA y van a investigar. Si ha sucedido apoyamos a Antonio, es algo inaceptable. No hay tolerancia con eso", dijo tras el partido por la segunda fecha del grupo H del Mundial de Clubes.



Jaime Lozano, entrenador de Pachuca, también compareció a la conferencia de prensa posterior al partido con un mensaje de apoyo al capitán de su equipo.



"Hablaré con él, y conociéndolo de antes, nunca han pasado esas cosas con jugadores de Pachuca. Puedo poner las manos al fuego por mi capitán", manifestó.