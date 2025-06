Malas noticias en Real Madrid: Kylian Mbappé se perderá su tercer partido en el Mundial de Clubes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pesar que regresó a los entrenamientos, el entrenador Xabi Alonso consideró que Kylian Mbappé no está apto físicamente por el virus que le hizo perder peso, y por ello no integra la lista de convocados para el duelo entre Real Madrid vs Salzburg por el Mundial de Clubes.

El delantero francés sigue siendo por una gastroenteritis aguda, según el parte del club, la gran ausencia del Real Madrid, que en la tercera jornada del Mundial de Clubes tampoco podrá contar por sanción con Raúl Asencio.

Asimismo, Xavi Alonso tampoco contará con una serie de jugadores que se encuentran mejorando: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba o Eduardo Camavinga.



La lista de convocados del Real Madrid para la tercera jornada del Mundial de Clubes la integran:



Porteros: Courtois, Lunin, Fran González.



Defensas: Trent Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Rüdiger, Huijsen, Jacobo Ramón, Fran García, 'Yusi'.



Centrocampistas: Tchouameni, Fede Valverde, Ceballos, Chema, Mario Martín, Modrić, Arda Güler, Bellingham.



Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Brahim, Gonzalo y Víctor Muñoz.



¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Salzburg en vivo por el Mundial de Clubes 2025?

El partido está programado para el jueves 26 de junio en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia. El recinto tiene una capacidad para 67,594 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs Salzburg en vivo por TV en España?

El partido del Real Madrid contra Salzburgo será transmitido por D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.