Xabi Alonso tras su debut en Real Madrid: "La primera parte no me gustó, no jugamos bien y no tuvimos circulación"

Amargo debut. Real Madrid empató 1-1 con Al Hilal en lo que fue el primer partido de la 'Casa Blanca' en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, que se juega en Estados Unidos.

Este duelo del Real Madrid también fue el primero de Xabi Alonso como nuevo director técnico de la 'Casa Blanca'. Así, luego del encuentro en la ciudad de Miami, el exjugador merengue declaró que sabía desde un inicio que el campeonato en territorio norteamericano iba a ser complicado por el poco tiempo que tiene dirigiendo a los suyos.

"El que pensaba que todo iba a funcionar perfectamente (se equivocaba). Sabíamos qué cosas iban a funcionar y qué otras tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren. Creo que en el segundo tiempo, a través de mejor calidad con el balón y manejo, nos pudimos imponer", dijo el DT del Real Madrid en conferencia de prensa.

Lo que le respondió Xabi Alonso a la prensa española. | Fuente: Real Madrid TV

La palabra de Xabi Alonso en Real Madrid

Luego, destacó la reacción de su conjunto en la segunda mitad, en donde estuvieron cerca de alcanzar la victoria en el Hard Rock Stadium.

"Me gustó la reacción en la segunda parte porque tuvimos equilibrio, aunque nos faltó estar más certeros. En la primera no me gustó, no jugamos bien y no tuvimos buena circulación del balón. Estábamos muy por fuera", mencionó.

Por último, el entrenador del Real Madrid dio cuenta de lo que le dijo a sus futbolistas en los vestuarios para buscar debutar con el pie derecho en el nuevo Mundial de Clubes 2025.

"En el vestuario les dije que tuviésemos más pausa con la pelota. Queríamos jugar muy rápido y eso abría el partido. Luego tuvimos mejor equilibrio y nos faltó rematar", agregó.

Hay que tener en cuenta que, en el tiempo descuento, Federico Valverde falló un penal. El portero Yassine Bounou le atajó su tiro desde los doce pasos.

Lo que fue el Real Madrid ante Al Hilal

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde ©, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Gonzalo García y Vinícius Jr.

En tanto, la escuadra árabe salió con Yassine Bono; K. Koulibaly, Renan Lodi, Rúben Neves, M. Leonardo, Nasser D., Joao Cancelo, Sergej Milinkovic Savic, Salem Al Dawsari ©, Malcom y Altambakti.

