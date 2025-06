Polémico gesto: Marius Hoibraten de Urawa Reds explicó por qué no le dio la mano a jugadores de River Plate [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El capitán de Urawa Reds, Marius Hoibraten, rompió su silencio tras lo sucedido en el saludo inicial en el compromiso contra River Plate en el Mundial de Clubes. Y es que fue criticado debido a un supuesto mal gesto contra Franco Mastantuono y compañía.



El defensa noruego de 30 años indicó que en ningún momento quiso faltar el respeto al no saludar a ninguno de los jugadores 'millonarios' en el Lumen Field, en Seattle.

"A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos", señaló en su cuenta de Instagram.

"Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor para los próximos juegos", agregó el futbolista.

Hoibraten jugó todo el partido ante el gigante de Argentina y ahora se enfocará en el duelo contra el Inter de Milán.

The Club World Cup is providing us with some spicy drama. Urawa Reds Captain ,Marius Hoibraten, doesn’t shake any River Plate players hand pregame.#FIFACWC #CWC #ClubWorldCup pic.twitter.com/lbWEY8iGXK — Favian Renkel (@FavianRenkel) June 17, 2025

¿Quién es Marius Hoibraten?

Marius Hoibraten debutó en el fútbol profesional en 2011 jugando por el Lillestron de Noruega. Posteriormente militó en Strommen, Stromsgodset, Sanderfjord, FK Bodo y desde el 2023 en el Urwa Reds.

Jugó en la Selección de Noruega en las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

¿Cuándo volverá a jugar River Plate en el Mundial de Clubes?

El partido de River Plate ante el elenco de Monterrey está programado para el sábado 21 de julio en el Estadio Rose Bowl, en Los Ángeles (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para recibir a 89 702 espectadores, aproximadamente.

¿En qué puesto se ubica River Plate?

River Plate se ubica en el primer lugar del Grupo E del Mundial de Clubes tras vencer por 3-1 a Urawa Reds con goles de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliamo Meza.