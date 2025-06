Con 10 hombres en tiempo récord: Raúl Asencio expulsado en Real Madrid a los 7 minutos tras falta sobre Salomón Rondón [VIDEO]

Apenas a los 7 minutos de empezado el partido entre Real Madrid vs Pachuca, Raúl Asencio fue expulsado por una falta en el borde del área sobre Salomón Rondón.

Raúl Asencio fue expulsado con tarjeta roja directa a los 7 minutos de la segunda jornada del Mundial de Clubes en el partido del Real Madrid vs Pachuca, por un agarrón sobre el delantero venezolano Salomón Rondón.



El torneo está marcado por cosas negativas para el central. Tras cometer el penal que le costó el empate al Real Madrid en su estreno ante Al Hilal, partido en el que fue sustituido por Xabi Alonso en el descanso por un virus que arrastraba el defensa, en la segunda jornada duró siete minutos sobre el césped del Bank of América Stadium de Charlotte.



El colegiado brasileño Ramón Abatti no dudó al castigar con tarjeta roja un agarrón de camiseta de Asencio sobre Rondón siendo el último hombre de la defensa madridista. Dean Huijsen rompió el fuera de juego en el desplazamiento en largo y Rondón bien posicionado, se encaminó a su mano a mano ante Thibaut Courtois, hasta ser derribado por Asencio que dejó al Real Madrid con diez jugadores desde el minuto 7.