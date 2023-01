El último partido de Alessandro Burlamaqui con Badajoz fue el 21 de enero. | Fuente: CD Badajoz

En julio de 2022 se oficializó la noticia: el peruano Alessandro Burlamaqui, jugador del Valencia, iría cedido a préstamo al CD Badajoz, del Grupo I de la Primera Federación (tercera división de España), para tener mayor continuidad. El acuerdo fue por una temporada, pero, de manera sorpresiva, este viernes se dio a conocer el fin del vínculo.

"El Club Deportivo Badajoz comunica la baja de Alessandro Burlamaqui. El jugador de 20 años, cedido por el Valencia CF, ha disputado esta temporada un total de 13 partidos, 3 de ellos como titular. Desde el club deseamos a Aless suerte en su futuro personal y profesional", publicó el club blanquinegro en un página web.

De esta forma, aunque aún restaba tiempo para finalizar su cesión, el volante categoría 2002 se desligó de Badajoz. Hasta el momento, su futuro es una incógnita. En los próximos días se espera conocer si Alessandro Burlamaqui volverá al Valencia o será prestado a otro equipo.

A fines de 2022, un medio de Valencia llamado Esportbase manifestó que el Valencia no descartaba cortar la cesión para enviarlo, por media temporada, a otro club en el que pueda demostrar sus cualidades, pues, según el citado medio,era un "activo cedido que está perdiendo valor de mercado".

Hinchas insatisfechos con su salida

Tras el anuncio del club en redes sociales, distintos fanáticos del equipo español Badajoz comunicaron su insatisfacción por dejar partir a Alessandro Burlamaqui. "Para mí, un gran futbolista. Personalmente me gustaba bastante, una pena", escribió uno.

"No se qué habrá pasado. Salmerón decía que no se iba a ir nadie. Para mí, es un centrocampista bastante bueno, no entiendo nada", agregó otro. "Hay otros con menos calidad y de otras categorías inferiores. Este chaval, lo poco que le he visto, ha estado bien, ¡suerte!!!!!", comentó un tercero. Y muchos otros seguidores del club coincidieron.

Palabra de Burlamaqui

Tiempo atrás, el mediocampista peruano conversó con RPP Noticias respecto a sus objetivos a corto y mediano plazo. En aquel momento, comentó que fue convocado para a Selección Sub 23.

"Sí hubo contacto, un intento de poder ir al partido contra Chile. Conversamos con el club, pero el club creía que no era conveniente porque empezábamos la liga y no era conveniente porque no era fecha FIFA. Ya sabe todo el mundo que yo estoy predispuesto para ponerme la blanquirroja. Yo me veo muy confiado, con muchas ganas, físicamente me siento en un nivel muy bueno y la verdad es que estoy muy bien, contento. Me siento con confianza y esto ayuda a mi juego y a seguir creciendo", dijo.