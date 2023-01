Alexander Callens ha jugado en Real Sociedad y Numancia. | Fuente: Girona y AFP

El defensa de la Selección Peruana Alexander Callens, libre tras acabar su contrato con el New York City, se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Girona que compite en LaLiga Santander. El jugador de 30 años se comprometió con su nuevo equipo por dos temporadas y media tras cinco años en la MLS.

Es así, que el club gallego se ha reforzado en defensa con la llegada de Callens que ahora se enfocará en quedar apto físicamente para ser tomado en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz ‘Míchel’.

En cuanto a partidos importantes, Girona de Callens enfrentará este sábado 28 de enero al Barcelona en condición de local, en el Estadio Municipal Montilivi, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga.

Mientras que el enfrentamiento ante el Real Madrid está pactado para el 26 de abril, también de local. Este duelo es válido por la fecha 31 del campeonato español.

Duelo de peruanos en LaLiga

GIrona buscará su revancha cuando enfrente a Celta de Vigo en la segunda ronda de LaLiga. En la ida, el equipo del también peruano Renato Tapia ganó 1-0 con gol del goleador Iago Aspas.

Girona será visitante cuando vuelva a enfrentar a Celta. El duelo se jugará en Vigo el 24 de mayo de 2023 por la fecha 36.

Callens, campeón en la MLS y no es extracomunitario

El exjugador de Sport Boys fue campeón de la 'MLS Cup' en 2021 con New York City y ha sido candidato al premio de mejor defensa de la MLS dos veces, en 2017 y en 2021. Ha jugado 161 partidos en la liga estadounidense, con once goles.



El nuevo central del Girona, internacional con la Selección Peruana, no ocupa plaza de extracomunitario porque tiene nacionalidad española.



Jugó cuatro temporadas en el filial de la Real Sociedad (86 partidos en Segunda B) y dos más en el Numancia (39 partidos en Segunda). Durante su etapa en San Sebastián llegó a debutar con el primer equipo, en un partido de la Copa del Rey.





