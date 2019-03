Alexander Succar jugará toda esta temporada en Huachipato en condición de préstamo. | Fuente: Prensa Huachipato

Además de convertir un tanto en la victoria por 2-0 del Huachipato ante el Audax Italiano por la cuarta fecha de la Primera División Chilena, Alexander Succar fue elegido como el jugador del encuentro por el Canal del Fútbol y es por ello que el delantero peruano fue entrevistado al término del mismo, que fue su debut con el elenco dirigido por Nicolás Larcamón.

"Todo empezó desde el lunes, que me integré al equipo y me trataron muy bien. Estoy contento en Chile y el profe me dio mucha confianza, ahora voy a conversar con mi padre porque él es como mi coach. Vamos a ver si seguimos así, hoy celebraremos pero ya mañana pensaremos en Unión Española. Vengo bien físicamente", declaró el atacante de 25 años.

Recordemos que Alexander Succar se incorporó a los entrenamientos de Huachipato a inicios de semana luego de que se concretara su préstamo proveniente de Sporting Cristal y ahí le llenó los ojos a su técnico para poder ganarse un lugar en la alineación titular en este duelo. El próximo cotejo de su club será el viernes 15 de marzo, cuando se enfrente a la Unión Española a las 6:30 de la tarde (hora peruana).