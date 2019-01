Alexi Gómez se unió esta mañana a la pretemporada de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ahí se reencontró con Pedro Troglio, quien le dio la bienvenida al 'Lobo'. Después recibió el "apanado" de sus nuevos compañeros. Luego de los trabajos físicos, el jugador peruano fue presentado oficialmente y ahí dejó varias frases.

La 'Hiena' aseguró que no piensa "defraudar" a Pedro Troglio. "Él es como un padre para mí. Cuando llegó a Universitario, yo estaba por dejar el fútbol. Él me hizo bien y ahora quiero retribuir todo lo que me dio", aseguró en conferencia de prensa.

Troglio aseguró que Alexi Gómez tenía cosas de genio, pero también algo de locura. ""Pedro dijo que yo estaba loco, pero él está más loco que yo. Entenderme es un poco difícil, pero tengo una buena relación con Pedro". Además, recordó que en Perú los llamaban "padre e hijo, imagínate la relación que tenía", añadió.

El lateral izquierdo, que fue cedido a préstamo por Univeristario, usará la camiseta número 10. "Soy un jugador acostumbrado a usar la 10. Cuando llegue pregunte y me dijeron que estaba libre", acotó.