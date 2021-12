Raziel García | Fuente: FPF

El último martes, Deportes Tolima dio a conocer que Raziel García es su nuevo jugador para la siguiente temporada y, por su parte, el volante peruano se refirió a este nuevo desafío y sobre la posibilidad cercana que tuvo de llegar a Alianza Lima.

"Me hubiese gustado ir a Alianza, pero tengo que seguir avanzando. Si bien es cierto, Alianza Lima es el mejor equipo que hay en el Perú, pero el fútbol colombiano está en un nivel superior y por eso es la decisión. (...) Habían conversaciones bastantes avanzadas, pero surgió opciones en el extranjero y la prioridad era salir del país", sostuvo García en diálogo con ESPN.

En tanto a su llegada a Deportes Tolima, el ex Cienciano indicó: "El fútbol colombiano me va a ayudar a crecer, a mejorar, eso es lo que estoy buscando. Sé que me va a ir bien y espero luego dar un salto a una mejor liga. Las referencias que tengo del Deportes Tolima son muy buenas y es algo que me ayudó a tomar la decisión. Tuvo mucho que ver que juegue en un torneo internacional, es un plus, espero adaptarme lo antes posible al fútbol colombiano".

Sobre su posición en la cancha, García agregó: "Casi siempre juego de extremo por izquierda, pero tengo entendido que me van a usar de '10', veré en qué posición soy más útil para el equipo"..

Por último, en tanto a sus objetivos, el volante de 28 indicó: "Siempre he soñado dos cosas: Estar en la selección, que ya lo conseguí, y también representar a mi país, jugando en el extranjero, se me está cumpliendo, pero sé que puedo aportar mucho más y voy a dar mi mejor esfuerzo".