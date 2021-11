André Carrillo campeón de la Champions League AFC con Al-Hilal | Fuente: Instagram

¡Perú al Mundial de Clubes! El Al-Hilal de Arabia Saudita, elenco que tiene entre sus filas a André Carrillo, se consagró este martes campeón de la AFC Champions League al derrotar en la final al Pohang Steelers de Corea del Sur, con lo que accedió a la competición intercontinental de clubes de la FIFA.

Al-Hilal venció por 2-0 a Pohang Steelers con los goles de Nasser Al-Dawsari y el exPorto Moussa Marega. Con esta diferencia, el cuadro saudí se consagró como el mejor del máximo torneo de clubes asiático.

André Carrillo no disputó la final de la AFC Champions League, incluso el técnico Leonardo Jardim no consideró al integrante de la Selección Peruana en lista para el cotejo. En los últimos partidos no ha tenido la misma participación en el conjunto titular que en temporadas anteriores, además, solo podía disponer de tres cupos extranjeros y en el plantel cuenta con 6 en total, entre ellos la ‘Culebra’.

En la competición, Carrillo disputó seis partidos durante la fase de grupos y convirtió un gol.

André Carrillo al Mundial de Clubes

Con este título, el atacante peruano logró su sexta conquista desde que llegó a Al-Hilal en julio del 2018. Ganó la liga saudí en 2020 y 2021, la Supercopa saudí en 2019, la Copa del Rey en 2020 y ahora su segunda Champions League, tras haberlo hecho en 2019.

Así, el cuadro azul clasificó a la próxima edición del Mundial de Clubes 2021, que se disputará en enero del próximo año. Los participantes son el Chelsea, Monterrey, Al-Ahly, Auckland City y Al-Jazira. Falta definir un cupo, el del ganador de la Copa Libertadores, que saldrá del duelo entre Flamengo y Palmeiras.

Será la segunda ocasión que André Carrillo dispute el Mundial de Clubes, tras ser parte de la edición 2019 donde llegó hasta el cuarto lugar.





