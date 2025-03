André Carrillo y su autocrítica tras la eliminación en la Copa Libertadores: "Perdimos porque nos faltó humildad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mea culpa. André Carrillo, una de las principales figuras de Corinthians, hizo un mea culpa tras la eliminación de su equipo en la fase 3 de la Copa Libertadores de América.

En conversación con los medios tras el encuentro contra Barcelona de Ecuador, el peruano indicó que al 'Timao' le faltó concentración y humildad en la llave ante el equipo ecuatoriano.

“Me siento muy querido, pero tenemos un plantel muy bueno, con mucha calidad. Siento que todos los jugadores estaban listos para jugar. No hay que buscar excusas, creo que no va por ahí. El equipo está bien trabajado, perdimos no por causa de un jugador u otro jugador que no jugó, perdimos porque nos faltó concentración y humildad”, expresó en ahora volante nacional.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué le faltó a Corinthians para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

En tanto, al ser consultado sobre qué le faltó a Corinthians para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, dijo que les faltó anotar el tercer gol e ir a los penales, instancia donde cree que pudieron ganar gracias a la experiencia de su portero.

“Lo que faltó es hacer un gol, ir a los penales y ver lo que pasaba. Sabíamos que contábamos con Hugo, que era bueno en los penales", indicó en un inicio.

"Creo que la intención, desde el primer minuto, fue atropellarlos. Lo hicimos dentro de los 90 minutos, pero no conseguimos marcar el tercer gol. Es parte, esta eliminación es causa del primer juego”, afirmó.