Carlos Zambrano llega a Boca tras su paso por Dinamo de Kiev. | Fuente: Twitter

Se cumple un sueño. El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, presentó oficialmente al defensa peruano Carlos Zambrano que firmó por tres años por el cuadro xeneize.

“Estoy cumpliendo un sueño que tengo desde pequeño”, fueron las primeras declaraciones del 'León' Zambrano en una esperada conferencia de prensa.

Además, el central de 30 años señaló que trabajará para ganarse el puesto de titular en Boca. “Mi expectativa es de sumar y aportar. Sé que puedo pelear un puesto. Pero esto es un equipo”, agregó.



“Prefiero que el hincha me critique por lo que hago dentro del campo”, dijo Zambrano, que no quiso definir sus características de juego.

“El año pasado no fue un buen año para mi. Pero el profesor Gareca me tuvo en sus planes y me da la oportunidad. Eso me da confianza. Llegar a Boca es un plus muy grande”, culminó el exjugador de Dinamo de Kiev.