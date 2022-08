Carlos Zambrano jugó todo el partido ante el Racing Club. | Fuente: Boca Juniors - AFP

Juan Román Riquelme, vicepresidente y principal cabeza del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, no se quedó con los brazos cruzados después de la pelea que protagonizó el delantero argentino Darío Benedetto contra el zaguero peruano Carlos Zambrano durante el choque ante Racing Club en el 'Cilindro'.

TyC Sports informó que la postura de Riquelme fue dura y directa contra los jugadores mencionados en la concentración de Boca. "Le faltaron el respeto al hincha", fue lo primero que dijo el ídolo del cuadro xeneize.

Además, se dio cuenta de que Riquelme les dijo a Zambrano y Benedetto que "cruzaron la línea, están buscando que los insulten". Aunque no fue lo único que les dijo e indicó que "esto no es boxeo" y que "los domingos tienen que tener hermandad".

La prensa argentina destacó que ambos futbolistas justamente no pasan por su mejor momento futbolístico, ya que el exjugador de Olympique de Marsella no marca desde hace varias fechas, mientras el 'León' Zambrano no cuenta con el apoyo de la mayoría de hinchas de Boca.

¿Cómo fue la pelea de Carlos Zambrano?

Los medios argentinos indicaron que la pelea se dio en el túnel rumbo al vestuario luego que Benedetto dejó mal parado a Zambrano en una conversación en el medio de la cancha entre varios jugadores de Boca Juniors. Incluso mencionan que hasta la policía intervino para separarlos.





Carlos Zambrano salió con el rostró herido en el segundo tiempo del Boca vs. Racing. | Fuente: ESPN

Técnico de Boca Juniors confirmó "discusión" entre Zambrano y Benedetto

Carlos Zambrano y Darío Benedetto habrían tenido un cruce durante el entretiempo del Boca Juniors vs. Racing Club, según ESPN. El defensa peruano volvió a la cancha del Estadio Presidente Perón con evidentes marcas en el rostro que no tenía en el primer tiempo.

Luego del empate 0-0, el entrenador xeneize Hugo Ibarra fue consultado por la prensa sobre el conflicto entre el zaguero de la Selección Peruana y el atacante argentino que ha militado por clubes como el Olympique de Marsella

"Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué", fue lo primero que dijo Ibarra dejando en claro que no sabe las razones del enfrentamientos entre ambos jugadores.



"No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, debe haber discusiones", agregó Ibarra sobre el caso.





NUESTROS PODCASTS

Se descubre nuevo método para mantener con vida los órganos y puedan ser trasplantados

Experimento en cerdos logra restablecer función de órganos una hora después de muertos. El doctor Elmer Huerta nos explica más detalles sobre este último experimento.