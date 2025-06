Emelec sobre Christian Cueva: "No lo hemos presentado como jugador porque no lo es"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Guzmán, presidente del Emelec, dio a conocer que el volante peruano Christian Cueva sí interesa a su club, pero aún no ha sido presentado porque todavía no se sellan las negociaciones para concretar su fichaje.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano, me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño", aseguró el mandamás de Emelec.

Asimismo, Guzmán negó que Emelec haya infringido alguna normativa de la FIFA por el caso Cueva. "Lo único que hemos hecho nosotros, y que nos permite el reglamento FIFA, es tener un acercamiento en el periodo de 6 meses, y según palabras del jugador estamos en ese periodo".

El mandamás del cuadro 'eléctrico' indicó que dialogó con su par de Cienciano de Cusco, Sergio Ludeña: "Le he expresado claramente que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, y eso nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento", culminó en Radio Ovación.

Cienciano denunciaría a Emelec

En una reciente entrevista, Ludeña indicó que recurrirán hasta la FIFA para hacer respetar los derechos del club, debido que Cueva aún cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio.

"(Cueva) Tiene un contrato que debe respetar y nosotros muy cautelosos, estuvimos pendientes de estos movimientos mediáticos que se generaron en estos últimos días", señaló a Radio Metropolitana.

"El club Cienciano va a iniciar una demanda contra el club Emelec porque han anunciado a un jugador que tiene contrato y nos está generando un perjuicio y eso está contemplado en el manual de la FIFA", agregó al medio cusqueño.

Así anunció Emelec a Christian Cueva