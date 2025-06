Christian Cueva envió mensaje a presidente de Cienciano por su salida del club: "Me dolió, sentí que no fui valorado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva rompió su silencio y destacó su llegada a Emelec de Guayaquil. Además, admitió que su salida de Cienciano no fue en las mejores condiciones y que quiso quedarse, aunque no recibió una buena oferta de las altas esferas del cuadro imperial.

"Nosotros, como jugadores, recibimos ofertas y estamos abiertos en escucharlas, como la más concreta que fue la de Emelec. Quizá como se dieron las cosas, no fueron las regulares, en el sentido que si yo hubiera firmado y luego presentado. Son cosas que yo tenía claro. Hablé con el señor (Sergio) Ludeña, ahí recién es donde ellos despiertan y nuevamente me dicen para poder seguir", aseguró.

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP, el mediocampista de 33 años también indicó que no sintió "valorado" por parte del presidente de Cienciano, Sergio Ludeña.

"Lo único que me ofrecieron fue extenderme el contrato. Él habló que hicieron el esfuerzo económico y no, para nada, y lo único que hicieron es devolverme lo que me habían multado y extenderme el contrato, lo que fue al principio de año. Me dolió porque sentó que no fui valorado. Venía haciendo un buen torneo en la Sudamericana y en el torneo local", agregó Cueva.

Christian Cueva señaló que no fue valorado por Cienciano, que solo decidió extenderle el contrato. | Fuente: RPP

Cueva aseguró que quiso quedarse en Cienciano

"En realidad, con Cienciano jugué algunos meses y este año se hizo la renovación por todo el año. Mi idea siempre fue permanecer en Cienciano hasta final del torneo, situaciones del club donde habían condiciones pactadas y premios. El club me castigó, me redujo el tiempo de contrato hasta junio, y lógicamente las acepté, con las multas que ellos me pusieron", comentó.

"Esas cosas no se hablaron y estoy acá aclarando poco a poco para que lo sepan", señaló Cueva, que afirmó que su contrato vencía a fines de junio, pero Cienciano no hizo el esfuerzo económico a pesar del interés de Emelec.

Finalmente, Cueva indicó que quería seguir con Cienciano por el cariño al club y por la llegada de Carlos Desio, a quien conocía desde su etapa en Santos de Brasil. Sin embargo, ahora ya es jugador de Emelec.