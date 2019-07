Christian Cueva es actualmente dirigido por Jorge Sampaoli en el Santos. | Fuente: Prensa Santos

El disgusto de los hinchas del Santos con Christian Cueva a llegado a tal punto de considerarlo como un futbolista inservible. Sin embargo, Jorge Sampaoli, director técnico del conjunto brasileño, reconoció que el volante de la Selección Peruana ha tenido dificultades para acoplarse al juego del club pero aún así ellos deben poner de su parte para que se adapte lo antes posible.

"A Christian Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva tiempo, pero como en el fútbol no es así el reclamo es que él ya no sirve. Sin embargo, las cosas no son así. Tenemos que seguir trabajando para que se acomode rápido al plantel y nos aporte, tiene que dar más de lo que puede porque puede dar más que otros", dijo.

Desde su llegada a Santos a inicios de año proveniente del Krasnodar, Christian Cueva ha jugado quince duelos con la camiseta de la entidad brasileña. Sin embargo, hasta ahora no ha podido anotar con el 'Peixe' en lo que va de la temporada e incluso ha recibido dos tarjetas amarillas, además de ser expulsado en una oportunidad.