Claudio Pizarro debutó en Alemania con la camiseta del Werder Bremen. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro se despidió de la Bundesliga sin poder jugar el último partido de su equipo. El Werder Bremen empató 2-2 con el Heidenheim y consiguió su permanencia en la Primera División, pero el peruano no tuvo minutos.

Ya con la seguridad de la permanencia, el entrenador de los 'Lagartos', Florian Kohfeldt decidió dedicar parte de su conferencia de prensa para agradecerle al peruano y reconocer sus logros. Además, contó que le pidió disculpas.

"Estuve con él después del partido y me disculpé por no hacerlo jugar. Desafortunadamente, la situación no lo permitió. Él me dijo que no importaba. Que lo principal era que estamos en Primera”, mencionó.

Además, se refirió a la trayectoria de Claudio Pizarro. "Vimos un video con el equipo de entrenadores, de los años 90, 2000 y desde el 2010, y él siempre estuvo allí. Le dije a mi asistente: 'siempre es la misma cara sonriente'. Eso solo muestra la alegría que le dio a los fanáticos de Werder, la importancia que tiene para este club. Solo puedo ‘sacarme el sombrero'”, dijo.