Claudio Pizarro dejó el Werder Bremen. | Fuente: Instagram

Claudio Pizarro culminó su gloriosa carrera en Alemania con la permanencia de Werder Bremen en la Bundesliga. El peruano de 41 años ha recibido un sinnúmero de elogios en su retiro del fútbol y también agradeció a los hinchas de los 'Lagartos' por su incondicional apoyo a lo largo de su carrera.



Pizarro publicó diversas fotos este jueves entre los cuales destaca una composición donde se grafica su llegada a Werder Bremen en 1999 cuando apenas tenía 20 años y ahora una actual junto a algunos de los jugadores del club alemán.

Luego de superar a Heindenheim para salvarse del descenso, el plantel del Bremen homenajeó al 'Bombardero de los Andes' en la cancha y luego en el bus con cánticos que dejan en claro su rótulo de ídolo.

De otro lado, Pizarro en entrevista con RPP Noticias confirmó que no volverá a jugar en Alianza Lima y que se retira definitivamente del fútbol.

"Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué", dijo.