Luis Abram en Cruz Azul. | Fuente: Instagram Luis Abram

Se siente cómodo y ya se está adaptando rápidamente en sus primera semanas en México. Así lo dio a conocer el central peruano Luis Abram que llegó como refiuerzo al Cruz Azul, que dirige su compatriota, el entrenador Juan Reynoso.

"Me he sentido bien, cómodo, los compañeros me han recibido bien desde el primer día y cada vez estoy con más confianza. Poco a poco estoy teniendo minutos, espero seguir aportando mi granito de arena al club", explicó el exjugador de Granada en rueda de prensa.

Abram recordó su estrenó como titular en la 'Máquina Cementera' en el choque ante Forge FC de Cánda en la Liga de Campeones de la Concacaf.



"En mi debut como titular Juan me pidió que esté tranquilo porque en el debut uno siempre está con ansias. Me pidió que demuestre mi fútbol, aunque las condiciones en Canadá complicaron el juego porque había mucho viento, frío, pero tratamos de hacer nuestro fútbol y obtuvimos un triunfo", añadió.

Cruz Azul el "más grande"

El zaguero describió al Cruz Azul como "el equipo más grande de México" y que eso les obliga a él y sus compañeros a ganar los títulos tanto del Clausura como el de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que este jueves recibirán en el Estadio Azteca al Forge FC en el encuentro de vuelta de los octavos de final, serie en la que van 1-0 arriba.



"Cruz Azul es un equipo grande que tiene que pelear todo el campeonato que juegue. Ahora estamos a las puertas de un partido importante para conseguir el pase a los cuartos de final y darle alegrías a la afición", expresó Abram.



Luis Abram fue cedido por el Granada. | Fuente: Instagram Luis Abram





