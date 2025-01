Diego Romero tiene claro su futuro: "Lo que no quiero es regresar a Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Romero tiene claras sus metas. El actual arquero de Banfield aseguró que el gran objetivo que tiene en su carrera —en el corto plazo— en no regresar al Perú.

En conversación con La cátedra deportes, el exportero de Universitario de Deportes indicó que su principal objetivo es seguir creciendo en su carrera y espera llegar a Europa, aunque sabe que tiene que ir paso a paso.

"Tengo mis metas muy planteadas. Tengo un punto de a dónde quiero llegar. Quiero seguir trabajando, seguir aprendiendo. Seguramente, estoy muy convencido, de que este club me va a dar mucha confianza. Va a hacer que siga creciendo. Lo que yo quiero, la verdad, es no regresar a Perú", indicó en un primer momento.

"Obvio, claro (sobre jugar en Europa), pero vamos paso a paso. Lo tomo con mucha humildad. Como digo, quiero seguir aprendiendo. Sé que de mi parte voy a entregar todo mi profesionalismo y a seguir trabajando para seguir logrando grandes cosas", complementó.

Diego Romero y su llegada a Banfield

Luego, el arquero aseguró estar contento de llegar a Banfield y destacó la intensidad de los entrenamientos. Además, afirmó que se ha quedado sorprendido con las instalaciones del club y del apoyo que le han dado sus compañeros y dirigentes.

"Estoy contento de pisar Argentina, de pisar un club como Banfield y a pensar en grande (...) Lo destaco mucho es la intensidad que hay aquí. El esfuerzo que dan los chicos es impresionante. Me piden que ataquen la pelota, de anticipar la trayectoria del balón", afirmó en un inicio.

"Me he quedado sorprendido de todas las instalaciones que tiene. Desde el día uno que he llegado acá me he sentido bien respaldado por los compañeros, por los dirigentes, por el entrenador y todos los que trabajan en Banfield", culminó.