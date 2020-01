Edison Flores marcó 12 goles con Monarcas Morelia. | Fuente: Prensa Monarcas Morelia

Edison Flores fue anunciado como nuevo futbolista del DC United de la MLS, cerrando así su etapa de 16 meses en el Monarcas Morelia al que llegó tras la partida de Raúl Ruidíaz al fútbol norteamericano. Con nueva una experiencia por delante, el ‘Oreja’ se despidió de la afición mexicana a través de sus redes sociales, donde los que les brindó palabras de agradecimiento.

“¡Llegó el día! Agradecimiento eterno a todo Monarcas Morelia, a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, doctores y directiva por la oportunidad linda de compartir todo este tiempo con ustedes. Gracias también a la afición que me apoyó y al equipo, siempre al equipo, en las buenas y malas”, escribió el mediocampista.

“Me voy tranquilo porque traté de dar lo mejor, a veces salía bien y otras no, pero luché y me sentí un hincha más dentro del campo. Dejo muchos amigos, pero ahora me toca vivir otra experiencia. Gracias totales, los seguiré desde donde esté. Les deseo un gran año y les deseo siempre lo mejor”, escribió Edison.

En su última etapa con Monarcas Morelia, el ‘Oreja’ Flores disputó 21 partidos y llegó a la semifinal del torneo mexicano. Además, anotó siete goles y brindó cuatro asistencias en el último semestre, siendo uno de los jugadores de mayor relevancia para los rojiamarillos.