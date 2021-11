IFFHS AWARDS 2021 - THE CANDIDATES TO SUCCEED HANS DIETER FLICK



Picture: Thomas Tuchel, Josep Guardiola, Diego Simeone..



For more information:https://t.co/bgtnrl51VD#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #win #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/HfhHYE5PKR