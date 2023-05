Gianluca Lapadula acapara elogios de Cagliari: "Nadie como tú, simplemente devastador"

Alle parole hai sempre preferito i fatti, o meglio, i gol: 20 in campionato, 21 in stagione.



Mai nessuno come te in Serie B con la nostra maglia; mai nessuno come te alla prima stagione in rossoblù tra Serie A e Serie B.



Semplicemente DEVASTANTE ❤️💙#CagliariPalermo pic.twitter.com/oSxeUw5QQZ