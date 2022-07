Gianluca Lapadula jugará en el Cagliari | Fuente: Instagram Gianluca Lapadula

Todo va quedando listo para que Gianluca Lapadula sea presentado como flamante refuerzo del Cagliari de la Serie B de Italia. El delantero ítalo-peruano pasó esta mañana sin problemas los exámanes médicos.

Según reportan diferentes medios italianos, Gianluca Lapadula pasó esta mañana los exámenes médicos en la clínica Villa Stuart de Roma.

El conocido periodista italiano, Gianluca Di Marzio informó, incluso, que el 'Lapagol' estará firmando en las próximas horas el contrato que lo unirá con el Cagliari por tres temporadas. Luego, será oficializado como refuerzo.

Gianluca Lapadula reforzará el ataque del Cagliari tras la partida de Joao Pedro al Fenrbahce de Turquía.

Lapadula se encuentra con extécnico

El exdelantero del Benevento podría llegar este martes a Cerdeña para unirse a los entrenamientos de su nuevo equipo, que en los próximos días iniciará una gira por Estrasburgo y Leeds.

En Cagliari, Lapadula se encontrará con un viejo conocido: el técnico Fabio Liverani, quien lo dirigió en el Lecce.

El delantero, de 32 años, ha marcado 38 goles en 70 partidos de la Serie B.

Lapadula y la selección peruana

Pese a que estaba afectado por la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula no le cerró las puertas a la bicolor.

"Lo que puedo decirte es que, mientras la selección necesite de mí, siempre tendré la disponibilidad. La ausencia del profe me da mucha tristeza, no solo porque es una persona con una gran calidad humana, sino porque me gustaría seguir con la misma estructura, sin poner en riesgo todo lo que se ha construido en estos años. Sin embargo, a pesar de mis deseos, mi compromiso con la selección se mantiene", dijo en entrevista con El Comercio.

