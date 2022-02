Gianluca Lapadula en la órbita del Palmeiras de Brasil | Fuente: Selección Peruana

El mercado de fichajes invernal de Europa finalizó este martes y con ello existen novedades en cuanto al caso de Gianluca Lapadula, quien a pesar de ser de interés para varios clubes de la Serie A de Italia, no logró dejar Benevento, mientras se encuentra con la Selección Peruana disputando las Eliminatorias Qatar 2022.

El mercado de pases cerró y Gianluca Lapadula no podrá jugar en otro elenco italiano, una situación que podría llevar a pensar que se retomó la relación entre el Benevento y el futbolista, quien fue marginado de disputar los primeros encuentros del año por la Serie B.

De no ser así, todavía pueden presentarse algunos escenarios para el delantero. En Turquía todavía se pueden inscribir futbolistas por una semana más. En todo caso, está la alternativa de cambiar de continente, en ligas como la MLS o el Brasileirao. Precisamente desde el país sudamericano surgió el interés por el ‘Bambino’.

Según informó el periodista, Nicolo Schira, el Palmeiras de Brasil tiene en su órbita a Gianluca Lapadula. La razón responde a la búsqueda del ‘Verdao’ por un ‘9’ que le permita competir por ganar la Copa Libertadores por tercera vez consecutiva y el Mundial de Clubes.

¿Gianluca Lapadula al Palmeiras?

Gianluca Lapadula tiene contrato con Benevento hasta el 2023 y es la gran figura del equipo italiano en la campaña donde buscan volver a la Serie A. No obstante, según el entrenador, el delantero le pidió no ser tomado en cuenta por querer cambiar de equipo y debido a ello no jugó en lo que va del año con su institución.

Ante ello varios clubes consultaron por su situación y el último sería el Palmeiras, cuadro que está en búsqueda de un ‘9’ de galones. El ‘Verdao’ tenía en la mira a Lucas Alario, pero el argentino se quedó en Bayer Leverkusen.

Cabe apuntar que Palmeiras es uno de los clubes de Sudamérica que ofrece salarios a nivel de Europa. Sus actuales atacantes centrales son Deyverson, Luiz Adriano y Gabriel Silva, pero ahora evalúan la incorporación del ‘9’ peruano.





