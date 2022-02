Gianluca Lapadula | Fuente: Benevento

Buenas noticias desde Italia. Este lunes el presidente de Benevento, Vigorito, se refirió a la vuelta a los entrenamientos y partidos de Gianluca Lapadula en el equipo luego de que dejara de ser considerado por su entrenador al entrar en conflicto con el club por buscar su salida.

"Cuando expresó su voluntad de irse, yo ni siquiera estaba en Italia. Ciertamente tenía las actitudes equivocadas. Ahora me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula. Debería haber entrenado con el equipo de todos modos. El caso Lapadula ya no existe. Ha estado entrenando con el equipo", indicó el presidente del club a la prensa italiana.

Asimismo, Vigorito agregó: "Quedó para recuperar su condición física, esta mañana se entrenó con el equipo. Se ha puesto a disposición del grupo y el grupo debe ponerse a su disposición. Todos los que se preocupan por el Benevento, deben entender que ese es el camino".

En tanto a la continuidad de Lapadula, el presidente sostuvo que será una pieza importante en el equipo: "No lo mantuve por un hecho económico, sino porque creo que junto con los demás puede cumplir un sueño que no tenemos”. Como se recuerda, Lapadula disputó quince encuentros en lo que va del torneo de la liga de ascenso italiana y ha anotado diez goles.