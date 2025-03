América de Cali destacó el primer gol de Luis Ramos: Brillante el pase previo de Juan Fernando Quintero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana se dio el debut goleador del atacante peruano Luis Ramos, que anotó uno de los tantos en el triunfo de América de Cali por 2-0 contra Deportivo Pereyra por la fecha 6 de la liga colombiana temporada 2025.

En el primer tiempo, América abrió la cuenta en el marcador antes de los 15 minutos en una jugada que inició Juan Fernando Quintero, que se lució con una extraordinaria asistencia a Marcos Mina y el lateral cedió el balón a a Luis Ramos que definió en solitario.

"La verdad que nosotros no nos preocupamos por lo que se habla afuera, no sé por qué hablan tanto. Somos un plantel invicto, no sé por qué hablan mucho. Estamos primeros con un partido menos. La verdad que no sé por qué se especula por fuera. Nos preocupamos por el día a día y esperemos que sigamos así porque estamos por un buen camino para campeonar", declaró el exjugador de Cusco FC.

Mensaje de América de Cali

"Gol de América. Luis Ramos anota el primer gol con la piel escarlata. Vamos", fue el comentario del cuadro colombiano respecto a la anotación de Ramos.

AMÉ 🆚 PER [1-0]



|11’ ⏱| ⚽ ¡GOOOOOOOOOL DE AMÉÉÉRICA DE CALI! 👹🇦🇹 LUIS RAMOS ANOTA SU PRIMER GOL CON LA PIEL ESCARLATA. ¡¡VAMOOOS!!#AMÉxPER#LigaBetPlay pic.twitter.com/BtFhkpoLWh — América de Cali (@AmericadeCali) March 2, 2025

¿En qué puesto está el América de Cali?

Con este triunfo, América de Cali ascendió al primer puesto con 14 puntos, al igual que Independiente Medellín. En tanto, Pereira se ubica en el puesto 16 con apenas cinco unidades.

Su próximo partido en la liga colombiana será contra el Atlético Nacional, el domingo 9 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

🔴 Gol de Luis Ramos para el 1-0 de #America frente a #Pereira por la #LigaBetplay



🤯 La asistencia de Juan Fernando Quintero es una locura, está enfermo este tipo.



pic.twitter.com/lgymPtf4pB — FutbolLosDomingos (@FutbolElDomingo) March 2, 2025