Gustavo Dulanto tiene contrato con el Sheriff Tiraspol hasta el 2023. | Fuente: @GDulanto

Este miercoles, el Sheriff de Tiraspol del peruano Gustavo Dulanto se medirá de local ante el Real Madrid por la fase de grupos de la Champions League y, al respecto, el zaguero nacional analizó el enfrentamiento y además detalló qué sintió al haber vencido ya en la competición a los merengues.

"Dependemos de nosotros para estar en octavos. Somos la cenicienta, pero con vida, con el cuchillo entre de los dientes", dijo el futbolista en 'AS'.

En esas mismas líneas, Gustavo Dulanto, uno de los capitanes del Sheriff, revivió el momento de la victoria como visitante de su equipo sobre el cuadro 'galáctico’ en el Santiago Bernabéu , considerada la gran sorpresa en esta Champions League.

“Después del partido me puse a pensar en todo los momentos previos. Lo que fue clasificarse para la Champions tras ocho partidos de fase previa. Y luego ganar al Madrid. Siempre soñé con jugar en el Madrid, no puedo negarlo. Me considero madridista”, señaló.

Por último, el central de 26 años, que ya está en el radar de la Selección Peruana, contó algunos detalles sobre su decisión de fichar por el Sheriff Tiraspol, elenco con el que ha ganado la Liga de Moldavia y lo ha llevado a jugar su primera Champions League.



“Recuerdo que iba conduciendo y me llama mi representante.Hay una oferta seria por ti, es el Sheriff de Tiraspol. Busqué en internet, localicé por Instagram a mi compañero Franck Castañeda y me habló muy bien del club y cuando llegué vi que se cumplió todo lo que esperaba", dijo.

¿Cuándo y a qué hora juega Sheriff vs. Real Madrid?

Por el grupo D de la Champions League, la 'Casa Blanca' está en el primer lugar con 9 unidades, y le siguen Inter de Milán (7), Sheriff (6) y Shakhtar (1).

Sheriff vs. Real Madrid chocarán en duelo vibrante el miércoles, 24 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m (hora peruana) y tendrá lugar en el Bolshaya Sportivnaya Arena, en Moldavia. El partido en España se inicia a las 9:00 p.m.





