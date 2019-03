Alexander Succar delantero peruano en Huachipato. | Fuente: Huachipato

Huachipato oficializó la llegada de Alexander Succar (23 años) luego de llegar a un acuerdo con Sporting Cristal, club dueño del pase del delantero peruano que jugará por toda la temporada en el club chileno.

“Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá”, expresó Succar que se puso la camiseta de Huachipato.

“Vengo con las expectativas de ganar y de hacerme puesto en este club. Que la gente me vaya conociendo por mi fútbol y con eso ascender en mi carrera profesional. Como delantero me acomodo a cualquier parte del ataque”, agregó el atacante nacional a la página web del club sureño.

Por su parte, Sporting Cristal confirmó la noticia y le deseó suerte a Succar en una nueva etapa de su carrera. "La familia del Club Sporting Cristal le desea el mayor de los éxitos deportivos y personales a Alexander Succar en esta nueva experiencia internacional", publicó.

Así el atacante nacional tendrá su segunda oportunidad de jugar en un equipo deol extranjero, después de su paso por el Sion de Suiza.